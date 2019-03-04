Kesin Aday Listesi - Çorum

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın



Alaca: Halil İbrahim Şaltu



Bayat: Ekrem Ünlü



Boğazkale: Osman Tangazoğlu



Dodurga: Mustafa Aydın



İskilip: Recep Çatma



Laçin: İdris Görükmez



Kargı: Zeki Şen



Mecitözü: Ergün Coşkun



Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım



Ortaköy: Taner İsbir



Osmancık: Recep Cıplak



Sungurlu: İlyas Özkan



Uğurludağ: Remzi Torun



Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik



Cumhuriyet Halk Partisi



Çorum merkez: Özgür Kılıç



Alaca: Sedat Genç



Kargı: Kemal Dümenci



Mecitözü: Veli Aylar



Oğuzlar: Orhan Ateş



Ortaköy: Muzaffer Tüzün



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca



Milliyetçi Hareket Partisi



Çorum merkez: Kenan Şahin



Alaca: Sacit Kağızman



Bayat: Şaban Çakır



Boğazkale: Mesut Ocaklı



Dodurga: Dilaver Akbaş



İskilip: Ali Sülük



Laçin: Ünal Gevşek



Kargı: Recep Bolpaça



Mecitözü: Emin Söğütcü



Oğuzlar: Oğuz Hantal



Ortaköy: Necip Erdemirci



Osmancık: Ahmet Gelgör,



Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu



Uğurludağ: Zeki İpek



Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy



İYİ Parti



Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu



Alaca: Serdar Coşkun



Bayat: Yaşar Kılıç



Boğazkale: Kürşat Aşık



Dodurga: Bekir Akman



İskilip: Muhsin Kocasaraç



Laçin: Mehmer Akif Kantemir



Kargı: Kemal Zincirli



Mecitözü: Bülent Bora Baltacı



Osmancık: Mahmut Özhan Arslan



Sungurlu: Abdulkadir Şahiner



Uğurludağ: Orhan Torun



Saadet Partisi



Çorum merkez: Kemal Kurt



Alaca: Mustafa Kütük



Bayat: Emrah Öztekin



Boğazkale: Musa Tök



Dodurga: Ahmet Kellerbağı



İskilip: Hasan Mert



Laçin: Dursun Seyhan



Kargı: Abdurrahim Kalyon



Mecitözü: Ömer Koçak



Oğuzlar: Mahmut Bulut



Ortaköy: Adem Kayar



Osmancık: Alaattin Uğur



Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu



Uğurludağ: Vahit Arık



Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün



Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın



Bağımsız Türkiye Partisi



Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık



Alaca: Şaban Demir



Bayat: Halis Dilmeç



Boğazkale: Müyesser Tomruk



Dodurga: Seyfullah Karbulut



İskilip: Hasan Hüseyin Afşar



Laçin: Recep Erdoğan



Kargı: Nejla Tanık



Mecitözü: Satı Afşar



Oğuzlar: Enver Birinci



Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu



Osmancık: Abdullah Şahin



Sungurlu: Ali Kiremitçi



Uğurludağ: Ahmet Karagöz



Türkiye Komünist Partisi



Çorum merkez: Devrim Koçak



Vatan Partisi



Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu



Demokratik Sol Parti



Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş



Bağımsız



Çorum merkez: Murat Kırcı

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