Kestel Belediyesi avukatları unutmadı - Son Dakika

Kestel Belediyesi, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde ilçede görev yapan avukatları unutmadı.

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Kestel Belediyesi, ilçedeki avukatları unutmadı. Kestel Belediyesi Beyaz Masa Ekipleri, avukatları ziyaret edip, çiçeklerini takdim ederek Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın selamını ve mesajını iletti. Öte yandan Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Aras, Belediye Meclis Üyesi Avukat Hicran Başkök ve Kestel Belediyesi Avukatı Doğuş Karaer'de ziyaret edildi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 Nisan Avukatlar Günü mesajında ise şu sözlere yer verdi:

"Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunması ve kullanılması noktasında önemli görevler üstlenen avukatlarımız hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Adalet ve demokratik sistemin temel taşlarından olan yargı ile yargı içindeki önemli unsurlardan biri olan savunma hakkının uygulayıcısı, hukuk sisteminin ayrılmaz öğesi olan avukatlık müessesesi birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olup, demokrasinin yaşamasında ve gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir. İnsanları hakları konusunda bilgilendiren, yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan savunma makamının temsilcisi avukatlar, meslek etiğine ve kanunlara bağlı olarak toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi ile adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda yürüttükleri görev ve sorumluluk toplumumuzca takdir edilmektedir. Bu duygularla, kamu vicdanının ve adaletin yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenen tüm avukatlarımızın "5 Nisan Avukatlar Günü'nü" kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." - BURSA