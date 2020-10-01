Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması - Son Dakika

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Eren Enerji'nin desteği ile ilçe hudutlarındaki tüm okulların TSE standartlarında hijyenik koşullara ulaştığını ifade etti.

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması, System.String[]

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Eren Enerji'nin desteği ile ilçe hudutlarındaki tüm okulların TSE standartlarında hijyenik koşullara ulaştığını ifade etti. Eren Enerji'nin eğitim alanında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden İlçe Müdürü Yıldız, "Hem şirketin sahibi olan aile hem de buradaki yöneticiler eğitim anlamında oldukça duyarlı insanlar. Kendilerine müteşekkiriz" dedi.

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, korona virüs sürecinde okullara destek olan Eren Enerji ailesi ve yönetimine teşekkür etti. İlçede bulunan 25 okulun tamamının TSE standartlarında hijyenik koşullara ulaştırıldığını belirten Yıldız, "Malumunuz 31 Ağustos itibariyle bizim sınav gurupları dediğimiz 8'inci sınıflar ile 12 sınıflar okullarımıza gelmeye başladı. Biz bu tarihten önce bütün okul müdürlerimizle il müdürlüğümüzden ve bakanlığımızdan gelen talimatları, özellikle hijyen konusunda okullarımızı nasıl hazırlamalıyız noktasında çalışmalarımıza başlamıştık. Bu standartları yakalamak bizim için başlangıçta biraz zor oldu. Çünkü okullarımız Mart ayından bu yana kapalıydı. Okullarımızın kapalı olması demek okullarımızın okul aile birlikleri yoluyla elde edecekleri gelirlerinde kısıtlanması anlamına geliyordu. Yani okul kantinlerimiz çalışmadı ve oradan bir gelirimiz olmadı. Veliler okula gelmediği için bağış yoluyla okulun birtakım ihtiyaçlarını karşılama yolunda da eksiklerimiz oldu. Bu noktada sıkıntılı başladık diyebiliriz. Ancak biz belki Kilimli olarak diğer ilçelere göre daha şanslıyız. Çünkü bölgemizde Eren Enerji anonim şirketi var" şeklinde konuştu.

"Talepte bulunmamızı beklemeden her eksiğimize koşuyorlar"

Hem şirketin sahibi olan ailenin hem de şirketin buradaki yöneticilerinin eğitim anlamında oldukça duyarlı insanlar olduklarını ifade eden Yıldız "Biz onlardan bir talepte bulunmasak bile onları zaman zaman okullara gittiklerinde hocam okullarda şu da olmalı mı, bu da eksik mi bunu da tamamlasak mı diye bize talepte bulunuyorlar. Bizde hayhay deriz ve eksikleri bu şekilde karşılarlar. Eğitim süreci başlarken bütün milli eğitim camiası ile birlikte velilerimiz ve öğretmenlerimiz de tedirgin başladık. Yani biz okullarımızı gerçekten öğrencilerimize nasıl açacağız, nasıl bir başlangıç yapacağız? Hijyen ortamını nasıl sağlayacağız? Velilerimiz ve öğrencilerimizin tedirginliğini nasıl gidereceğiz düşüncesine kapılmıştık. Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterler noktasında yine Eren Enerji ailesi bize destek çıktı. Okullarımızda bu standartları sağlanması için gerekli olan tüm materyal, uyarı levhaları, panolar, dezenfektan panoları dezenfektan stantları bunların hepsinin karşılanması konusunda bize destek oldular. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz müteşekkiriz. İlçemizde 25 tane okulumuz var bu okullarımızda bizim belirlediğimiz tüm eksiklerimizi çok kısa bir süre içerisinde giderdiler. Eren Enerji ailesi başta olmak üzere, Eren Enerji Genel Müdürü Sencer Aras beye, Tesisler Müdürü Cem Çiftçi beye ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Ofluoğlu hanıma çok teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız Açıklaması - Son Dakika

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