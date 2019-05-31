Kilis'te Hububat Hasadı Başladı
47 dakika önce
Kilis'te 2019 yılı hububat hasadı Ramazan Bayram öncesi başladı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 Kaynak: İHA
'te 2019 yılı hububat hasadı Ramazan Bayram
öncesi başladı. Elbeyli
ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu
'nun katılımı ile gerçekleştirilen hububat hasadı başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ve ilçelerinde hububat ekili alanlarda ürünlerin hasadına başlandığını, "Bu yıl önceki yıllara oranla kış mevsiminde yağman yağmur miktarı fazla olduğu için hasatta fazla olacaktır. Kilis ve ilçelerinde hububat hasadında önceki yıllara oranla rekolte yüksekliği bekliyoruz" dedi. - KİLİS
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