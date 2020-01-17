Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Kilis'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 29 sikke ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:44 Kaynak: AA
Kilis'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 29 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Resul Osman Mesire Alanı girişinde Ö.M'nin kullandığı plakası açıklanmayan motosikleti durdurdu.
Yapılan aramada, gümüş olduğu değerlendirilen 29 sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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