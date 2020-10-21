"Kilo vermek için kullanılan yöntemlere dikkat" - Son Dakika

"Kilo vermek için kullanılan yöntemlere dikkat"

21.10.2020 11:49

Kilo vermek için kullanılan cerrahi müdahaleler hakkında konuşan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Indrani Kalkan, sağlıklı zayıflamanın nasıl olabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Kilo vermek için kullanılan cerrahi müdahaleler hakkında konuşan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Indrani Kalkan, sağlıklı zayıflamanın nasıl olabileceğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Kalkan, "Kişiler sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabildiği ve bu alışkanlığı hayat boyu uygulamaya gayret ettiği sürece sağlıklı zayıflamak kaçınılmaz olacaktır" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Indrani Kalkan, mide botoksu, lazer lipoliz, soğuk lipoliz, mide balonu gibi yöntemlerin ne derece sağlıklı olduğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalkan, "Bahsedilen yöntemlerin dinamiği ve uygulama yöntemleri farklı olduğundan genel olarak değil tüm yöntemler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Mide botoksu kolay uygulanabilir ve düşük komplikasyonlu bir cerrahi girişim yöntemi olduğu için özellikle son yıllarda obezite hastalarının taleplerinin artmış olduğunu görmekteyiz. Literatür incelendiğinde mide botoksu uygulaması ile elde edilen ağırlık kayıplarının çoğunlukla uygulanan diyete bağımlı olduğu görülür." dedi.

Dr. Indrani Kalkan şöyle devam etti;

"Düşük kalorili diyet uygulanmadığı takdirde mide botoksu uygulamasının etkisiz olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Lazer lipoliz ve soğuk lipoliz uygulamalarında amaç yağ hücrelerinin yapısını bozarak vücuttan atılmasıdır. Lazer lipolizde yağ hücreleri lazer ışınları ile parçalanır. Soğuk lipoliz yönteminde ise yağ hücreleri belli bir dereceye kadar soğutulup dondurulur, dokulara zarar verilmeden yağların vücuttan atılımının genel olarak sağlanması amaçlanır. Soğuk lipoliz uygulanan bireyler uygulama sonrası günlük hayatlarına devam edebilirken, lazer lipoliz cerrahi bir müdahale olduğu ve lokal anestezi ile yapıldığı için birkaç gün istirahat gerektirebilir. Mide balonu yapılması 15-20 dakika süren endoskopik bir yöntemdir. Geçici bir uygulamadır ve balonun midede kalış süresi 6 aydır. 180 gün tamamlandıktan sonra mide balonunun çıkarılması gerekir. Yöntemin sağlıklı olarak kabul edilebilmesi için bireye uygunluğunu titizlikle değerlendirmek, uygulanacak hastaların beslenme alışkanlıklarını ve mevcut hastalıklarını göz ardı etmemek gereklidir"

"BAZI DURUMLARDA BU TİP YÖNTEMLERİN UYGULANMASI KAÇINILMAZ"

Dr. Kalkan, bazı durumlarda bu yöntemlerin kaçınılmaz olduğu bir gerçek olduğuna ve bu yöntemlerin kullanıldığı durumlarla ilgili "Lipoliz daha çok vücut şekillendirmek, beden incelterek normal vücut hatlarına ulaşılması için bölgesel kilolar için uygulanmaktadır. Mide botoksu ve mide balonu süper obez ve morbid obez grubu, genel anestezi alması sakıncalı olan ve yandaş hastalığı bulunan bireylerde obezite ameliyetı öncesi azami ağırlık kaybı için geçici olarak uygulanabilir" dedi.

"DİYET YAPILMADIĞI TAKDİRDE VERİLEN KİLOLAR GERİ ALINIYOR"

Bu yöntemlerin dışında diyet yapılması da gerektiğini ve yapılmadığı takdirde verilen kiloların geri alındığını belirten Dr. Indrani Kalkan "Obezite kompleks bir hastalık olarak değerlendirilmelidir. Obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım sağlanarak yürütülmelidir. Bu tür yöntemlere başvuran kişiler sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmadıkça uzun vadede kaybettiği ağırlıkları geri alabilmektedirler. Sağlıklı bedensel ağırlığa ulaşabilmek ve bu ağırlığı korumak için bu tip yöntemlerin diyetisyen eşliğinde bireysel özellikler göz önünde bulundurularak uygulanması gereklidir" ifadelerini kullandı.

"BU YÖNTEMLER SOSYAL MEDYADA TİCARİ AMAÇLI KULLANILIYOR"

Sosyal medyada bu yöntemlerle ilgili ticari amaçlarla etik dışı paylaşımlar yapıldığını söyleyen Dr. Indrani Kalkan "Bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu bu dönemde eğitim almamış, zayıflama konusunda uzman olmayan kişiler tarafından yanıltıcı ve bilimsel geçerliliği olmayan paylaşımlar yapılıyor. Bu tür paylaşımlar kişilerin beden algılarını bozuyor. Her bireyde zayıflama için izlenecek yol farklılık gösterir. Bu paylaşımlar genelleyici bir etki yaratarak herkeste aynı sonuç oluşabileceği, mevcut hastalıkları bulunan kişilerin de bu yöntemleri uygulayabileceği konusunda yanıltıcı olabilir" dedi.

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA NASIL OLMALIDIR?

Dr. Indrani Kalkan sağlıklı zayıflamanın nasıl olabileceğini şöyle anlattı; "Bireylerin sağlıklarını düşünmeden bir an önce incelme istekleri yanlış uygulama risklerini de beraberinde getirir. Vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli alımı için alınanda uzman diyetisyenler tarafından oluşturulan diyet programları uygulanabilir. Diyet ile birlikte düzenli egzersiz uygulamaları, kısa vadeli hedefler yerine uzun süreli hedefleri benimsemek, herhangi bir hastalık var ise doktor kontrollerini ihmal etmemek ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabilmek gereklidir. Kişiler sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabildiği ve bu alışkanlığı hayat boyu uygulamaya gayret ettiği sürece sağlıklı zayıflamak kaçınılmaz olacaktır."


- İstanbul
Kilo vermek için kullanılan yöntemlere dikkat
Kilo vermek için kullanılan yöntemlere dikkat

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Kilo vermek için kullanılan yöntemlere dikkat' - Son Dakika

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