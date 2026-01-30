Kırıkkale'de İrtikap Davası İle İlgili Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Kırıkkale'de İrtikap Davası İle İlgili Duruşma Devam Ediyor

30.01.2026 20:16
Yahşihan Belediye Başkanı Sungur'un aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sungur, C.Y, O.U, U.B, S.A. ile tutuksuz sanıklar Y.N.Y, M.S, D.A, Z.Ç. ve E.Y. ve avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ö.B. ile müşteki C.S. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Dün Sungur, Y.N.Y, O.U, U.B. ve Ö.B.'nin dünkü savunmalarının ardından bugün de diğer sanıklar ile tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti avukatların savunmalarını almak üzere duruşmayı pazartesi saat 13.30'a erteledi.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te Başkan Ahmet Sungur ile C.Y, O.U, S.A, U.B, Y.N.Y, D.A, E.Y, M.S, Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı.

Sungur ile C.Y, O.U, S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Sungur, O.U. Y.N.Y. C.Y. S.A. M.S. D.A. Ö.B. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

