Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)
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Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2)

1 saat önce

KÜMESTEKİ HAYVANLAR ÖLDÜİl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü.

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu (2), System.String[]

KÜMESTEKİ HAYVANLAR ÖLDÜ
İl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü. Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran yağışta 2 evi su bastı. Evlerden birinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklar, yükselen yağmur suyuyla öldü.
300 BİN LİRA HASAR AÇIKLAMASI 
Sağanak yağış, ilçede elektrik kesintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yaptı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden dolayı ilçede yaklaşık 300 bin TL hasar oluştuğunu söyledi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
Sulakyurt, Güncel
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