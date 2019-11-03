Son Dakika Haberleri: Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür
Son Dakika Güncel Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür

Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür

6 saat önce

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan Çorum İl Jandarma Komutanlığı, bu kez kırsalda yaşayan çocuklar için seferber oldu.

Kitap bağışı yapan Mehmetçiğe asker selamlı teşekkür, System.String[]

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan Çorum İl Jandarma Komutanlığı, bu kez kırsalda yaşayan çocuklar için seferber oldu.


Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve toplumda kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kitap bağışı kampanyasına bedelli olarak görev yapan askerlerde destek verdi.


İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan bedelli askerler tarafından bağışlanan kitaplar Türkler ve Düvenci İlköğretim Okulu ile bir liseye İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından teslim edildi.


Kitap bağışı yapan Jandarma'ya öğrencilerden asker selamı


Okullarına kitap bağışı yapan Jandarma ekipleri asker selamı vererek teşekkür etti.


Okul ziyaretlerinde öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisi hediye edildi. Jandarma ekipleri, çocuklarına kitap okumanın önemini anlatırken en güzel aktivitelerin başında kitap okumanın geldiğine dikkat çektiler. Jandarmaya sohbet imkanı bulan öğrenciler hem birlikte ders işledi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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