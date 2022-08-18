Sitenin girişindeki beton kemer kamyonetin üzerine devrildi: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, plastik doğrama firmasına ait kamyonetin kasasındaki raf, sitenin girişindeki beton kemere çarptı. Yıkılan beton kemerin kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında, Darıca Nene Hatun Mahallesi Erkan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Bir plastik doğrama firmasına ait 41 AGA 026 plakalı kamyonet, siteye giriş yaparken, kasasında bulunan plastik doğramaların konulduğu raf, sitenin girişindeki beton kemere çarptı. Kaza sırasında beton kemer kamyonetin üzerine devrildi. Sitede bulunan bir daireye ölçü almak için gelen sürücü Engin Atasoy ve yanında bulunan yabancı uyruklu kişi beton kemerin aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta sıkıştı. 2 kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıkılan kemerin kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.