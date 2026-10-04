Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde 38 yaşındaki Malia Elizabeth Nummerdor, ailesine ait köpekle cinsel eylemde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla başlatılan soruşturmanın ardından Nummerdor hakkında hayvanla cinsel faaliyette bulunmak suçundan işlem yapıldı. Nummerdor ise suçlamaları reddetti.

EŞİ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDA FARK ETTİ

Olay, Florida'nın Charlotte County bölgesinde yaşandı. Nummerdor'un eşi, evde bir kutudan para eksildiğini fark etmesi üzerine evin içerisine güvenlik kameraları yerleştirdiğini söyledi.

Kayıtları inceleyen adam, eşinin aileye ait köpekle uygunsuz davranışlarda bulunduğunu düşündüğü görüntülerle karşılaştı. Bunun üzerine görüntüler ve fotoğraflar polise teslim edildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Charlotte County Şerif Ofisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, elde edilen dijital delillerin evdeki güvenlik sistemine ait olduğunu belirledi.

Polisin açıklamasına göre görüntülerde Nummerdor'un kısmen çıplak olduğu ve köpeğin cinsel faaliyeti düşündürecek bir pozisyonda bulunduğu görüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polis tarafından sorgulanan Nummerdor, görüntülerdeki kişinin kendisi, hayvanın da ailelerinin köpeği olduğunu kabul etti. Ancak herhangi bir cinsel eylemde bulunmadığını savundu.

Nummerdor'un köpeği yalnızca sevdiğini söylediği ancak polis kayıtlarına göre görüntülerdeki duruma ilişkin tutarlı bir açıklama yapamadığı belirtildi. Kadın daha sonra avukat talep ederek sorguyu sonlandırdı.

ŞERİF: NE DİYECEĞİMİ BİLEMEDİM

Charlotte County Şerifi Bill Prummell de olayın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kariyerinde çok az olay karşısında söyleyecek söz bulamadığını belirten Prummell, bunun da onlardan biri olduğunu söyledi.

Prummell ayrıca hiçbir hayvanın böyle bir davranışa maruz bırakılmaması gerektiğini belirterek, Nummerdor'un gözaltı fotoğrafında gülümsemesine de tepki gösterdi.

İKİNCİ DERECE AĞIR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Nummerdor hakkında Florida yasaları kapsamında hayvanla cinsel faaliyette bulunmak suçlaması yöneltildi. Şerif Ofisi, söz konusu suçlamanın ikinci derece ağır suç kapsamında bulunduğunu açıkladı.

Nummerdor için 35 bin dolar kefalet belirlendi. Yerel basındaki daha sonraki kayıtlara göre kadın kefaletle serbest bırakıldı.