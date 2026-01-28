Kocasinan'da 22.500 Ata Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
Kocasinan'da 22.500 Ata Tohumu Dağıtıldı

Kocasinan\'da 22.500 Ata Tohumu Dağıtıldı
28.01.2026 12:31
Kocasinan Belediyesi, 22.500 ata tohumunu vatandaşlara ücretsiz dağıtarak tarımı destekledi.

Kocasinan Belediyesi, yerli ve milli tarımı desteklemek amacıyla ata tohumlarının korunması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendiği törenle 22 bin 500 ata tohumunu vatandaşlara dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifi ve Erciyes Yerel Tohum Grubu iş birliğiyle tohum takas töreni düzenlendi.

Program kapsamında, her biri 30 çeşit tohum içeren 750 paket, toplamda 22 bin 500 ata tohumu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye olarak yerli ve milli üretimi desteklemeyi en önemli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında, organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer taraftan, ücretsiz olarak dağıttığımız ve 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri, organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir."

Kaynak: AA

