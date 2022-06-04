Kaza, Yanık Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede arazi aracı ATV ile gezintiye çıkan yabancı uyruklu M.A. isimli kadın idaresindeki araç, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan ATV yol kenarında bulunan dereye yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan ATV dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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