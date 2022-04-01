Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

01.04.2022 16:04
Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki evin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan S. (59), idaresindeki otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki müstakil bir evin üzerine devrildi. Kaza anında olay yerinden geçen polis ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtardı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır Kahramanmaraş'ta camiler Ramazan'a hazır El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Gazipaşa, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Parti Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik." sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement