Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu - Son Dakika
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Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

30.06.2022 11:34
Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

KONYA'da 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen Doğan P., Serkan P. ve Murat T. gözaltına alındı.

KONYA'da 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen Doğan P., Serkan P. ve Murat T. gözaltına alındı. Üst düzey yönetici tanıdıkları olduğunu söyleyen 3 kişinin, vadeyle hayvan satın alıp, parasını ödemedikleri belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 besicinin mart ayında dolandırıldıkları yönünde yaptığı müracaat sonrası çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin, satış öncesi tarım müdürlükleri ile belediyelerdeki üst düzey yöneticileri tanıdıklarıyla kendilerini kuvvetli gösterip güven sağlayarak, vadeyle hayvan satın alıp parasını geri ödemediklerini belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği Doğan P., kardeşi Serkan P. ve müşteri bularak aracılık yapan Murat T.'nin aynı yöntemle toplam 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yapmaya çalıştığını saptadı. Polis, yaptığı çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla Doğan P., kardeşi Serkan P. ve Murat T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait çiftlikteki aramada, 1 imzalı boş senet, 1 ajanda, 4 şarjör ile kurbanlık olarak satmaya hazırlandıkları havyanlar ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu - Son Dakika
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