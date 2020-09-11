Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını maç yapmadan (BAY) geçecek İttifak Holding Konyaspor, ikinci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmana milli takımdan dönen oyuncuların tamamı katıldı.

İdman, üç grupta oynanan turnuva maçı ile sona erdi.