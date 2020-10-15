Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

15.10.2020 19:19
Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

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