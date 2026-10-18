Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasında ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopterin düşmesi bölgedeki gerilimi artırdı. Husiler, Yemen sınırındaki Necran bölgesinde bir Apache helikopterini düşürdüklerini duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve 2 mürettebatın hayatını kaybettiği yönündeki açıklaması ise olayın nedenine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

HUSİLER SUUDİ HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜKLERİNİ DUYURDU

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi saldırı helikopterinin ülkenin güneyindeki Necran bölgesi yakınlarında düşürüldüğünü öne sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansında da yer alan açıklamada Saree, helikopterin Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki Husi mevzilerine yönelik askeri faaliyet yürüttüğü sırada hedef alındığını savundu.

Saldırıda "uygun bir silah" kullanıldığını belirten Saree, operasyonun hangi hava savunma sistemiyle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin aktarılan açıklamasında ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ve olayda 2 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A AİT İHA'YI DA DÜŞÜRDÜLER

Husilerin askeri sözcüsü Saree'nin açıklamalarında, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayeti üzerinde uçuş yapan Suudi Arabistan'a ait silahlı insansız hava aracının da düşürüldüğü iddia edildi. Bölgedeki hava operasyonları ve karşılıklı saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan-Yemen sınırında askeri hareketlilik devam ederken, Husilerin insansız hava aracına ilişkin iddiası da bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVALİMANLARI VE PETROL TESİSLERİ HEDEFTE

Bölgedeki gerilim son aylarda yalnızca Yemen sınırıyla sınırlı kalmadı. Husiler, ağustos ayında Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havalimanını ve petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'a ait insansız hava araçlarının Yemen hava sahasını ihlal etmesine karşılık gerçekleştirildiğini savundu.

Ekim ayında ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların hedefi oldu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi yaralandı.

Suudi Arabistan yönetimi, saldırıların ardından hava savunma sistemlerinin neden yetersiz kaldığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

YEMEN'DEKİ SAVAŞ 2014'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014 yılında başkent Sana ve ülkenin geniş bir bölümünde kontrolü ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ise 2015 yılında uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 2022 yılında sağlanan ateşkes, ülkedeki çatışmaların önemli ölçüde azalmasını sağladı. Ancak siyasi çözüm sağlanamaması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesi nedeniyle kalıcı barışa ulaşılamadı.

Temmuz 2026'da çatışmaların yeniden yoğunlaşmasıyla Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri noktalarının yanı sıra havalimanları ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son helikopter olayı, Suudi Arabistan'ın hava savunma kapasitesinin ve Yemen sınırındaki askeri operasyonlarının yeniden tartışıldığı bir dönemde yaşandı.

Husilerin Apache helikopterini düşürdüklerine ilişkin iddiası henüz bağımsız olarak doğrulanmazken, tarafların karşılıklı saldırıları Yemen'deki çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Pezeşkiyan'dan Mekke İttifakı'na yeşil ışık: Yer almaya hazırızPezeşkiyan'dan Mekke İttifakı'na yeşil ışık: Yer almaya hazırız Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağızMısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız
Suudi ArabistanYemenDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    husiler bastırın badem bıyıklıların gözü yaşlı 4 3 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    SuudiAmerika'nın burnunu sürten İZZETLİ YEMENLİ YİĞİTLERE SELAM OLSUN. 3 0
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    husiler devam bademleri bitirin 4 3 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Asıl proplem,husilere bu silahları kim veriyor???? 2 5 Yanıtla
    yobaz deşen yobaz deşen:
    ne problemi problem yaratan din tüccarları 5 2
    yobaz deşen yobaz deşen:
    avel bilmiyormusun 1 3
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    muhteşem 3 3 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    büyük rusya ve iran husileri desteklemeye devam yklsın bademler 3 3 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    husiler gereksiz yere füze atmaya başladı,onları dstekleyen ahlaktan anlamıyordur. 1 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler Fransa’da protestolar yağmaya dönüştü! Pek çok ünlü markanın mağazalarına girdiler
ABD’de balık tutarken timsahın saldırısına uğradı 3,6 metrelik timsah can aldı ABD’de balık tutarken timsahın saldırısına uğradı! 3,6 metrelik timsah can aldı
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası Anne dahil 3 gözaltı Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
05:09
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
22:25
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
22:11
İsmail Kartal’dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
İsmail Kartal'dan çarpıcı sözler: Biz o defteri kapattık
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
20:51
Derbi öncesi 3 golle 3 puan Fenerbahçe ligde moral buldu
Derbi öncesi 3 golle 3 puan! Fenerbahçe ligde moral buldu
20:46
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA’yı Karadeniz’de düşürdü
Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı Karadeniz'de düşürdü
18:22
Fransa’da protestolar şiddetlendi Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 08:36:09. #7.13#
SON DAKİKA: Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei