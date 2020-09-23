Korkuteli'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Korkuteli'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, Büyükköy Mahallesi'nde Erkan Sarı'ya ait 5 küçükbaş hayvanın çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.
Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi olarak H.K, M.E. ve A.Ç'yi çalındığı öne sürülen hayvanlarla yakaladı.
Hayvanlar sahibine teslim edildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
H.K, M.E. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:13 - Kaynak: AA
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