Kovalamaca Sonrası Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kovalamaca Sonrası Ceza

Kovalamaca Sonrası Ceza
20.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı; toplam cezası 40.504 TL.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkmaz sokakta son bulan kovalamaca anı amatör kameraya yansıdı. Sürücüye 40 bin 504 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri 16 MB 0803 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler de sürücünün peşine düştüler. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, kaçan sürücünün Mahmudiye Mahallesi Yaman Çıkmazı sokağına girmesiyle son buldu. Çıkmaz sokağa giren sürücü karşısına duvar çıkınca kaçacak yeri kalmadı. Ekipler sürücü ve araçta inceleme yaptı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Suriye uyruklu sürücü Alaaddin el H.'ye (33) ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, sigortasız araç kullanmaktan bin 246 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 719 TL, ters yönde seyretmekten 11 Bin 629 TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnegöl, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kovalamaca Sonrası Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:49:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kovalamaca Sonrası Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.