Kraliyet doktoru eşi tarafından baltayla katledildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Kraliyet doktoru eşi tarafından baltayla katledildiği ortaya çıktı

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Kraliyet doktoru eşi tarafından baltayla katledildiği ortaya çıktı
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İngiltere’de Kraliyet Ailesi’ne hizmet veren doktorlardan Hannah Cain, Norfolk’taki evinde ölü bulundu. 45 yaşındaki doktorun ölümüyle ilgili eşi Mark Cain cinayetle suçlanırken, mahkemede doktorun başına baltayla vurulduğu ve ardından boğazının sıkıldığı iddiası ortaya atıldı.

İngiltere'de Kraliyet Ailesi üyelerine sağlık hizmeti veren 45 yaşındaki doktor Hannah Cain, Norfolk'taki evinde ölü bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Mark Cain cinayet suçlamasıyla tutuklanırken, duruşmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık, talihsiz kadının eşi tarafından başına balta ile vurularak ve boynu sıkılarak öldürüldüğünü iddia etti.

KAN DONDURAN BALTA İDDİASI 

Video bağlantısıyla hakim karşısına çıkarılan 45 yaşındaki sanık Mark Cain hakkında savcı Steven Ball çarpıcı bulguları sundu. Savcılığın iddiasına göre sanık, eşi Hannah Cain’in başına balta ile vurduktan sonra boynunu sıkarak hayatına son verdi. Duruşmada suçlamalara ilişkin henüz beyanda bulunmayan sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kraliyet doktoru eşi tarafından baltayla katledildiği ortaya çıktı

POLİSE İLK YALANI "EVE HIRSIZ GİRDİ" OLDU 

Olay yerine giden polis ekiplerinin, eve şüpheli bir hırsızın girdiği yönündeki ihbar üzerine adrese ulaştığı ortaya çıktı. Şüpheli koca Mark Cain'in ilk ifadesinde bir saldırganla karşı karşıya kaldığını ve vücudundaki kesiklerin bu boğuşma sırasında oluştuğunu iddia ettiği öğrenildi. Ancak soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, kurguyu bozarak okları doğrudan koca Mark Cain'in üzerine çevirdi.

DEHŞET ANLARINDA EVDE 5 ÇOCUK VARDI 

4 Ekim sabahı Dersingham’daki aile evinde meydana gelen olayda sağlık ekipleri, doktoru üst kattaki yatak odasında hareketsiz halde buldu. Otopsi raporunda kafa travması ve boğulma izleri kesinleşti. Korkunç cinayet işlendiği sırada çiftin 8, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunun yanı sıra geceyi evde geçiren 2 çocukla birlikte toplam 5 çocuğun üst katta bulunduğu belirtildi.

Kraliyet doktoru eşi tarafından baltayla katledildiği ortaya çıktı

SANDRİNGHAM MALİKANESİ'NE 1,5 KİLOMETRE MESAFEDE 

Mesleğinde "Dr. Hannah Terry" adını kullanan 45 yaşındaki doktor, Norfolk’taki Grimston Medical Centre’da görev yapıyordu. Cain’in aynı zamanda Sandringham’da bulunan Kraliyet Ailesi üyelerine gerektiğinde sağlık hizmeti sunan doktorlar arasında yer aldığı ifade edildi. Çiftin evinin de Sandringham Malikanesi’ne sadece 1,5 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

Ailesi tarafından "nazik, cömert ve sevgi dolu bir anne" olarak anılan Dr. Hannah Cain cinayetiyle ilgili davada bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta görülecek.

Kraliyet SarayıİngiltereCinayetHakimDünyaSon Dakika

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