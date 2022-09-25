Hava durumu ajansı ise tayfunun neden olacağı yüksek dalgaların yaşamı tehdit eden ve maddi zarar gücü yüksek su taşkınları veya sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Filipinler, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

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