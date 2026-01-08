Küçükçekmece'de Fırtına Panik Yarattı - Son Dakika
3-sayfa

Küçükçekmece'de Fırtına Panik Yarattı

Küçükçekmece\'de Fırtına Panik Yarattı
08.01.2026 12:18
Küçükçekmece'de kuvvetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, parçaları diğer binaya savruldu.

İstanbul Küçükçekmece'de kuvvetli fırtınanın etkisiyle bir binadan uçan çatının parçaları diğer binaya savruldu. Yaşanan olay bina sakinlerinde korku ve paniğe sebep oldu.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Ardıç Kuşu Sokak'ta yaşandı. Şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir binanın çatısı koptu. Kopan çatının parçaları 5 katlı diğer binaya savruldu. Olayı gören bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 katlı binadaki çatıdan uçan parçaları kaldırma çalışmalarına başladı. Yaşanan olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, olay vatandaşlar ve bina sakinlerince korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yoktu"

Olay hakkında konuşan Gülümser Yalçın, "Çok büyük bir fırtına gelip vurdu. Çatı uçtuğu gibi bizim yan taraftaki, binanın üstüne geldi. Tabii biz de çok korktuk. Allah'a sığınmaktan başka çaremiz de yoktu. Çok korktum ben" dedi.

"İnsanın canı bu kadar ucuz mu"

Bina sakinlerinden Kadir Doğan ise, "Şu anda kimseden bir haber yok. Temizleme var orada, birisi gelsin buranın önlemini alsın. Yarın başka yerden de çatı uçması olur. Gelmiş bizim yan tarafın çatısına uçmuş. Yan tarafın sahibini arıyoruz, 'biz ilgilenmiyoruz' diyor. Yani durum budur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

