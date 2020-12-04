Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldıran şüpheli yakalandı
04.12.2020 17:44
Küçükçekmece'de trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kıran Kenan A., (57) yakalandı.
Küçükçekmece
'de trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kıran Kenan A., (57) yakalandı.
Olay, dün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü Kenan A. ile, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsü M.I. ile trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Aracından inen kişi sopayla servis minibüsünün aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. Saldırı anı ise serviste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri şüpheli Kenan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kenan A.'ya olay anında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kenan A., "Mala Zarar Verme" ve "Hakaret" suçlarından mahkemeye sevk edildi.
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