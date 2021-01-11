Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park - Son Dakika

Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park

11.01.2021 11:01
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi'nin, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel 'Pati Park' büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi'nin, hayvan sahiplerinin evcil köpeklerini rahat bir şekilde, kimseyi rahatsız etmeden gezdirebilmeleri amacıyla açtığı köpeklere özel 'Pati Park' büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçenin 3 noktasında hayata geçirdiği Pati Parklarda, hem hayvanseverler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor. Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Meydanı, Atakent Mahallesi 1. Etap Mesire Alanı ve Cumhuriyet Mahallesi Soğuksu Mevkii'nde kurulan Pati Parklardan aynı anda 45 köpek faydalanabiliyor.

Köpekler için 10 farklı aktivite mevcut

Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan toplam bin 983 metrekare park alanlarında, köpekler için 10 farklı aktivitenin yer aldığı köpek eğitim parkuru bulunuyor. Hayvanseverler için bank ve piknik masası olan parklarda, köpekler için ise, tahterevalli, lastik atlama, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, köpek yürüyüş parkuru, tırmanma, slalom set, bar slalom, denge basamağı mevcut.

"Başkan Çebi' ye teşekkürler"

Zeyna adındaki 2 yaşındaki labrodor cinsi köpeğini Fevzi Çakmak Meydanı'ndaki Pati Park'ta gezdiren Sezer Güner (48), "Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Başkan Çebi' ye pati park için çok teşekkür ediyorum. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Burası sayesinde hepimiz rahat ettik. Köpeklerimiz burada sosyalleşiyorlar. Burada bulunan parkurlar sayesinde eğitim verebiliyoruz. Daha önce evimizin etrafında, motosikletle gezdiriyordum. Hayvanseverler olarak başkanımızdan biraz daha alanın büyütülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bu park bizleri rahatlattı"

Köpek sahibi Göktuğ Köse (17) ise, "Benim köpeğimin adı Eks. Bir buçuk yaşında hastayken sahiplenmiştim. Parktan çok memnunum. İyi ki yapmışlar. Dışarıda köpeklerimizi salamıyoruz. Burada ise etrafı çevrili bir alan olduğu için rahatlıkla köpeklerimizi salabiliyoruz. Rahatça koşuyor, enerjisini atıyor. Bu nedenle Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Pati Parkların sayısının artmasını istiyorum" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Pati Parkları kullanım şartları ise şu şekilde; köpek sahipleri yanlarında dışkı toplama poşeti bulundurmalı ve çevre sağlığına özen göstermeli, park içerisinde bulunan oyun grupları hayvanların cinslerine ve yaş gruplarına uygun kullanılmalı, hastalık riskine karşı parkı kullanan hayvanların aşıları tam olmalı, köpekler karneli olmalı, boyun tasması ve künyeleri takılı olmalı, park içerisine yiyecek ve ödül mamaları ile girilmemelidir; agresif ve koruma güdüsü yüksek köpeklerin girişi ise yasaktır. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park
Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de köpeklere özel pati park - Son Dakika


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