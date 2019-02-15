Kulp'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Kar yağışının etkili olduğu Kulp'ta ilçe beyaza büründü.
Kar
yağışının etkili olduğu Kulp
'ta ilçe beyaza büründü.
Kulp ilçesinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı sabaha kadar sürdü.
Kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı.
Kar yağışının aralıklarla süreceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: AA
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