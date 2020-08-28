Kulp'ta yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Gözlet, ilçe girişi Turgut Özal Bulvarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere konuşan Gözlet, "Girişimlerimiz sonucunda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce Turgut Özal Bulvarında devam eden yol çalışmaları, elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte hız kazanmaya başladı. Önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarına başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yol çalışmaları nedeniyle vatandaşların ve esnafın yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını aktaran Gözlet, "İlçemize yaraşır ve kalıcı bir şekilde hizmet verecek güzel bir caddeye kavuşturma çabası içerisinde olduğumuzun farkında olan güzel yürekli hemşehrilerimizin bu durumu sabır ve olgunlukla karşıladıklarının bilincindeyiz." dedi.