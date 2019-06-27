Kulüp Efsaneleri: John Terry
15 dakika önce
İngiltere ve Chelsea'nin efsanevi savunucusu John Terry, Blues için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
ve Chelsea
'nin efsanevi savunucusu John Terry
, Blues
için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih
'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.
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