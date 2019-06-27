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Kulüp Efsaneleri: John Terry

15 dakika önce

İngiltere ve Chelsea'nin efsanevi savunucusu John Terry, Blues için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.

İngiltere ve Chelsea'nin efsanevi savunucusu John Terry, Blues için 703 kez oynadı. Terry, Premier Lig unvanını beş kez kaldırdı ve Münih'teki Şampiyonlar Ligi'ni kaldıran kadrodan ayrıldı. Terry, Chelsea kariyeri boyunca 65 gol attı.
Kulüp Efsaneleri: John Terry
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 
Chelsea, İngiltere, John Terry, Spor
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