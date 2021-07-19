Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fırat Görgel, mesajında, bayramlara anlam katanın insanın kendisi olduğunu bildirdi.

Sevginin, dostluğun paylaşıldığı günlerin bayram olarak kutlanabileceğini aktaran Görgel, şunları kaydetti:

"Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı'nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Millet olarak sahip olduğumuz en önemli özelliklerimizden biri, birlik ve dayanışma ruhumuz, her şartta bizi birbirimize yakınlaştıran paylaşma duygumuzdur. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bilim kurulu üyelerimizin tavsiyeleriyle bu zamana kadar alınan tedbirlerin ve kazanımların boşa gitmemesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Tüm hemşehrilerimizden, trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyorum."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise bayram gibi günlerin küsleri ve dargınları barıştıran müstesna günlerden olduğunu söyledi.

Bayramların sevinç, mutluluk ve barış anlamına geldiğini belirten Okay, "Bayramın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, sıkıntılarımızı aşmamıza vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de bayramların sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının pekişmesine vesile olduğunu belirtti.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da bayramların sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı güzel günlerden olduğunu kaydetti.

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ise yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak hissedildiği Kurban Bayramı'na ulaşmanın kıvancı içerisinde olduklarını ifade etti.