Şelaleden genel görüntüler
ABD- Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin meydana getirdiği Niagara Şelaleleri dünyanın en fazla turist çeken ilk 5 noktası arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Kuzey Amerika'nın en büyük şelalesi Niagara - Son Dakika
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