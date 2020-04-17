KZO Başkanı Bayram'dan

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle münavebe şartı aranmaksızın üreticilere bitkisel üretim desteklerinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm riskleri alan çiftçilerin, ülkenin temel gıda ihtiyacı olan ürünleri üretmek için tarlada ve bahçede çalıştıklarını belirtti.

Bunun, ülke ve millet için çok önemli olduğunu vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yıl uygulanmaya başlanan, üç yıl üst üste ekilen ürünlere hiçbir şekilde devlet desteği verilmemesi yani münavebe uygulamasında 2018 yılı baz alınmıştı. Bunun değiştirilerek, münavebe yılının bu seneden itibaren 2020 yılının ilk yıl kabul edilmesi, özellikle bugünlerde ülkemizin ihtiyacı olan gıda üretimi için tüm zorluklara rağmen üretim yapan çiftçilerimizin bitkisel ürün desteklerinden yararlanması adına büyük önem arz etmektedir. Kovid-19 dolayısıyla tüm dünyada gıda üretimine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde üreticilerimizin münavebe şartı aranmaksızın bitkisel üretim desteklerinin devam etmesi ülkemiz üretimi için çok büyük önem arz etmektedir."