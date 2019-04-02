Son Dakika Haberleri: Ladik Ziraat Odasından Çiftçilere Zirai İlaç

Ladik Ziraat Odasından Çiftçilere Zirai İlaç

1 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, zirai mücadelede kullanılmak üzere pas, karayulaf ve yabancı ot ilacının dağıtımına başladıklarını söyledi.

Ladik Ziraat Odasından Çiftçilere Zirai İlaç, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, zirai mücadelede kullanılmak üzere pas, karayulaf ve yabancı ot ilacının dağıtımına başladıklarını söyledi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üye çiftçilerin talebi üzerine zirai mücadele kullanılmak üzere gerekli olan ilaçları getirdiklerini söyledi.

Yarımşar ve birer litrelik kutularda ödeme kolaylığı ile kendilerine teslim ettiklerini anlatan Demir, "Zirai ilaçları üyelerimize kar amacı gütmeden satıyoruz. Talep halinde taksit imkanı sunuluyor ancak teslimatımız, ilacın nerede ve ne miktar ekili arazide kullanacağını öğrendikten sonra oluyor." dedi.

Demir, çiftçilerin zirai ilaç kullanımıyla ilgili tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat mühendislerinden detaylı bilgi alabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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