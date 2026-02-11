Lavrov: Yeni Antlaşma İçin ABD'nin Yapıcı Olması Gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Lavrov: Yeni Antlaşma İçin ABD'nin Yapıcı Olması Gerek

Lavrov: Yeni Antlaşma İçin ABD\'nin Yapıcı Olması Gerek
11.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, New START antlaşması süresinin dolması sonrası ABD'yi uyardı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, süresi dolan 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması' (New START) ile ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin yapıcı bir yaklaşım sergilemesi halinde stratejik istikrara ilişkin yeni bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nda, 5 Şubat itibarıyla süresi dolan New START antlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, antlaşma kapsamındaki sınırlamalardan vazgeçmek için Washington yönetiminin acele etmediğine inandıklarını kaydetti. Rusya'nın nükleer silahlara yönelik temel sınırları aşmama moratoryumunun yürürlükte olduğunu hatırlatan Lavrov, "ABD'nin de bu sınırları aşmak için acele etmediğine ve bu sınırların bir süre daha korunacağına inanmak için tüm gerekçelere sahibiz. Durumu dikkatle izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Stratejik istikrar konusunda Washington yönetiminin yapıcı bir yaklaşım benimsemesi halinde yeni bir anlaşmanın da mümkün olduğunu bildiren Lavrov, "Eğer Amerikalı meslektaşlarımız bu alanda etkileşimi sürdürme kararlılıklarını teyit ederlerse, yeni bir anlaşma üzerinde aktif olarak çalışacağız ve stratejik istikrar konusunda önceki antlaşmaların kapsamı dışında kalan sorunları da ele alacağız" açıklamasında bulundu.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri ve Kuzey Kore başta olmak üzere müttefiklerinin güvenliğine ilişkin tüm yükümlülüklere uymaya devam edeceklerinin altını çizen Lavrov, mevcut doktrinlerin uygulanması için atılacak spesifik adımların belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lavrov: Yeni Antlaşma İçin ABD'nin Yapıcı Olması Gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:44:16. #7.11#
SON DAKİKA: Lavrov: Yeni Antlaşma İçin ABD'nin Yapıcı Olması Gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.