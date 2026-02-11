Lazer epilasyon kâbusu oldu! Ameliyat oldu, 20 gün hastanede yattı - Son Dakika
Yaşam

Lazer epilasyon kâbusu oldu! Ameliyat oldu, 20 gün hastanede yattı

Lazer epilasyon kâbusu oldu! Ameliyat oldu, 20 gün hastanede yattı
11.02.2026 16:44
Güzellik uğruna hayatı kâbusa dönenlerin son durağı bu kez Antalya oldu. 27 yaşındaki Gözde Selin Bursa'nın, lazer epilasyon işlemi sonrası hayatı karardı. Mağdur kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından güzellik merkezi sahibi E.Ü. ve işlemi yapan D.G. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

27 yaşındaki Gözde Selin Bursa, geçen yıl 12 Mayıs'ta lazer operasyonu yaptırmak için Antalya'da bir güzellik merkezine gitti. Bursa, yapılan lazer epilasyon işlemi sonrası bacağında yanık oluştuğu ve ameliyat olmak zorunda kaldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Bursa, suç duyurusu dilekçesinde, lazer epilasyon işlemi uygulayan G.'nin kendisine daha yüksek bir atış yapacağını ve daha iyi sonuç alınacağını söylediğini, işlemin ardından evine döndüğünde bacağında sertlik ve kızarıklık oluşmaya başladığını, ilk başta önemsemediğini; ancak sonrasında ateşinin çıktığını ve yürümekte zorluk çektiğini kaydetti. Soruşturma sonunda işletme sahibi E.Ü. ve işlemi yapan D.G. hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak dava açıldı.

BİLİRKİŞİYE GÖRE UYGULAMADA HATA VAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede bilirkişi raporuna yer verildi. Raporda, lazer epilasyon işleminin kıl kökünü hedef alarak ısı yoluyla tahrip ettiği, doğru cihaz ve doğru enerji ayarıyla, uzman kişilerce ve uygun cilt tipine göre yapılması gerektiğinin altı çizildi. Koyu tenli kişilerde lazer ışınının cilt tarafından da tutulabileceği, bu nedenle cildin soğutulması ve uygun ayar yapılmasının önem taşıdığı belirtildi. Dosyadaki ifade, fotoğraf ve hastane raporları incelediğinde lazer epilasyon işlemi sonucunda oluşan yanığın, uygulama hatasından 'uygun cilt ve kıl tipine göre cihazın ayarlanmamasından' (yüksek jul) kaynaklandığı belirtildi.

İDDİALARI REDDETTİLER

İddianamede, işletme sahibi E.Ü., iş yerinde kullanılan cihazın yanık oluşturmayacağını, personelin gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve Sağlık Bakanlığı denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini savunarak suçlamaları reddetti. İşlemi uygulayan D.G. ise güzellik uzmanı olarak çalıştığını, gerekli kurs belgelerinin bulunduğunu, işlem sırasında herhangi bir yanık oluşmadığını öne sürdü. İddianamede, şüphelilerin kusurlu olduğu belirtilerek, yargılanmaları talep edildi.

'BU OLAY YÜZÜNDEN İŞİMİ KAYBETTİM'

Gözde Selin Bursa, havalimanında hizmet personeli olarak çalışırken olay nedeniyle işini kaybettiğini söyledi. Bursa şöyle devam etti: "İşlem sırasında biraz yüksek atış yapacağını söyledi. Ben dayanamadım ama yine de yapmaya devam etti. İşlem öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Sadece yüksek atış yapacağını, daha iyi sonuç alınacağını söyledi. İşlem sırasında yoğun bir yanma hissettim. Bir gün sonra bacağımda yanık oluştu. Ertesi gün ateşler içinde uyandım, bacağım kızarmaya ve şişmeye başladı. İlk başta lazerden olduğunu düşünmedim. Yaklaşık bir hafta ateşler içinde kaldım, yürümekte zorlandım. 19 Mayıs'ta hastaneye başvurdum. Doktorlar baktıklarında bacağımda apse birikimi olduğunu söylediler. Acil müdahale yapıldı, kan alındı ve kanda yüzde 400 oranında enfeksiyon olduğu söylendi. Ertesi sabah ameliyata alındım. Enfeksiyon boşaltıldı ve bölge açık bırakıldı. Toplamda 20 gün hastanede yatarak, 10 gün de ayakta tedavi gördüm. Şu an kalıcı bir iz var. İz ömür boyu kalacak gibi görünüyor. Doktor, biraz daha geç gelseydim ölebileceğimi de ölüm riskim olduğunu da söyledi. Bu yüzden hem kendi sağlığım hem de başkalarının başına gelmemesi için şikayetçi olmaya karar verdim. Kalıcı iz kalacağı için bu durum beni psikolojik olarak da çok etkiliyor. Bu olay hem sağlığımı hem psikolojimi hem de iş hayatımı olumsuz etkiledi. Bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.

Sağlık, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Lazer epilasyon kâbusu oldu! Ameliyat oldu, 20 gün hastanede yattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Lazer epilasyon kâbusu oldu! Ameliyat oldu, 20 gün hastanede yattı - Son Dakika
