Son Dakika Haberleri: LE MESURİER'İN KARAKÖY'DEKİ OFİSİNDE SESSİZLİK... GELEN KARGOLAR GERİ DÖNÜYOR
Son Dakika Güncel LE MESURİER'İN KARAKÖY'DEKİ OFİSİNDE SESSİZLİK... GELEN KARGOLAR GERİ DÖNÜYOR - Son Dakika

LE MESURİER'İN KARAKÖY'DEKİ OFİSİNDE SESSİZLİK... GELEN KARGOLAR GERİ DÖNÜYOR

6 saat önce

Feridun AÇIKGÖZ/ İNGİLİZ eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy'deki ofisinde sessizlik devam ediyor.

LE MESURİER'İN KARAKÖY'DEKİ OFİSİNDE SESSİZLİK... GELEN KARGOLAR GERİ DÖNÜYOR, System.String[]

Feridun AÇIKGÖZ/  İNGİLİZ eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu Karaköy'deki ofisinde sessizlik devam ediyor. Ofisin bulunduğu bina hala mühürlüyken gelen kargolar geri dönüyor.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in geçen hafta gece saatlerinde Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunmuştu. Mesurier'in şüpheli ölümü üzerine inceleme başlatılmış, Karaköy ve Büyükada'daki evinde incelemelerde bulunulmuştu. Polis ekipleri Mesurier'in eşi Emma Winberg'in de ifadesine başvururken, Mesurier'in Tophane, Ali Paşa Medresesi Sokak'taki ofisinin bulunduğu binanın kapısı mühürlenmişti. Le Mesurier'in ölü bulunmasının üzerinden bir hafta geçerken, hafta boyunca Karaköy'deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü. Bugün de buraya gelen bir kargo geri döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntüler

-Sokaktan detaylar

-Kargo gelmesi

-Kargodan görüntü

-Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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