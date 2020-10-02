Leicester City, savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 'i kadrosunda bulunduran Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.

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