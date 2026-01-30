LG 2025 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics Inc (LG), 2025'in dördüncü çeyreği ve yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, 2025'te 89,2 trilyon Güney Kore wonu (KRW) konsolide gelir ve 2,48 trilyon KRW işletme karı elde etti.

"Beyaz Eşya Çözümleri" ve "Araç Çözümleri" iş kolları, küresel belirsizliklere rağmen 2015'ten bu yana üst üste 10'uncu yıl büyüme kaydetti. Bu iki iş kolunun performansı, şirketin gelirine katkı sağladı.

Şirket, üst üste ikinci yıl en yüksek yıllık gelir seviyesine ulaşırken, ABD'nin gümrük vergilerine bağlı maliyet baskılarına rağmen Beyaz Eşya Çözümleri iş kolu sürdürülebilir büyümesini sürdürdü. Elektrikli araç pazarındaki yavaşlamaya karşın Araç Çözümleri iş kolu da performansını korudu.

İşletme karındaki düşüşte talep toparlanmasının gecikmesi, artan rekabet ortamı ve ekran tabanlı ürünler için yapılan pazarlama harcamalarındaki artış etkili oldu.

Araç çözümleri, HVAC ve bileşen çözümleri gibi B2B segmentleri, webOS platformu ve bakım hizmetleri gibi donanım dışı işlerle abonelik tabanlı modelleri ve çevrim içi satışları kapsayan D2C kanallarına odaklanıldı.

Bu kapsamda B2B gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 24,1 trilyon KRW'ye yükseldi. Araç Çözümleri ve "Eko Çözümleri" iş kollarının toplam B2B işletme karı ise ilk kez 1 trilyon KRW'yi aştı. Abonelik tabanlı iş modellerinden elde edilen gelirler de yüzde 29 artışla 2,5 trilyon KRW oldu.

Beyaz eşyada rekor kırıldı

Beyaz Eşya Çözümleri iş kolu 2025'te 26,13 trilyon KRW gelir ve 1,28 trilyon KRW işletme karı elde etti. Söz konusu gelir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, tek seferlik maliyetler hariç tutulduğunda işletme karı hafif artış gösterdi.

"Medya Eğlence Çözümleri" iş kolu 19,43 trilyon KRW gelir sağlarken, talep toparlanmasının gecikmesi ve küresel ekran pazarındaki rekabet nedeniyle 750,9 milyar KRW işletme zararı kaydedildi.

Araç Çözümleri iş kolu, 11,14 trilyon KRW gelir ve 559 milyar KRW işletme karıyla her iki kalemde de rekor seviyelere ulaştı.

Eko Çözümleri iş kolu da 9,32 trilyon KRW gelir ve 647,3 milyar KRW işletme karı açıklarken, tek seferlik maliyetler hariç tutulduğunda işletme karında artış kaydedildi.

Şirketin 2026 hedefleri arasında, yapay zeka destekli ürün portföyünü genişletmek, yüksek verimli ve çevre dostu çözümlere yönelik talebi özellikle yurt dışı pazarlarda artırmak, yapay zeka veri merkezi soğutma alanındaki fırsatları takip ederek yeni nesil sıvı soğutma teknolojilerinin ticarileştirilmesine yönelik çalışmaların ve daldırma soğutma çözümleri için işbirliklerinin sürdürülmesi yer alıyor.