LG ProBeam'den iş dünyasına yeni sunum - Son Dakika

LG ProBeam Lazer 4K BU50NST ve Full HD BF50NST Projeksiyon cihazları kullanıcılarına 20 bin saate varan ışık kaynağı ömrü sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, LG Electronics (LG), 2020 Reddot Ödüllü LG ProBeam Projeksiyon cihazı ile günümüz iş dünyasının en incelikli ihtiyaçlarına bile yanıt veriyor. BU50NST 3840 x 2160 4K UHD ve BF50NST 1920 x 1200 Full HD projektörler 5.000 ANSI Lümene sahip ekranı, webOS desteği ve kablosuz bağlantı özellikleri, yatayda ± yüzde 20, dikeyde ± yüzde 5 kaydırılabilmesi ve x 1,6 zoom yapabilmesi ile mükemmel görüntü, netlik ve esneklik sağlıyor. 16,7 litrelik kompakt gövdesi her türlü iş ortamına mükemmel şekilde uyuyor, 12 noktadan yatay ve dikey kenar düzeltmesi ekran bozulmasını ayarlanabiliyor ve ekranı daha hassas hale getirilebiliyor.

20 bin saate kadar ömrü olan çevre dostu LG ProBeam'in güçlü lazer ışık kaynağı daha parlak görüntüler sağlıyor. Bu da, projektörde günde 8 saat video oynatılması durumunda lazer ışık kaynağının 7 yıl dayanması anlamına geliyor. Bir başka değişle, LG ProBeam'le, ışık kaynağı değişimi olmadan 6 bin film izlenebiliyor. LG ProBeam başlangıçtaki görüntü parlaklığını çok uzun süre koruyabiliyor, böylece kullanıcılar yüksek maliyetlere katlanarak ampul değiştirmek zorunda kalmıyor.

Kalabalık ortamlarda bile yüksek çözünürlük

LG ProBeam, 4K UHD Lazer teknolojisini kullanan 8,3 milyon pikselli 300 inç büyük ekrana bile çarpıcı bir görsel kalite katıyor. 5 bin ANSI lümen değerindeki parlaklığı, yoğun ışıklarla aydınlatılan konferans odalarında bile görüntü kalitesindeki kaybı engelliyor. İş toplantıları, konferanslar ve ortak çalışma toplantıları için tasarlanan ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir projektör olan LG ProBeam, doğru ve net görüntü sunmasıyla kullanıcıların iş verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına olanak tanıyor, sunumların başarısına katkı sağlıyor.

Tek kablo ile beş sinyal

Ultra yüksek çözünürlüklü video ve ses sunan HDBaseT, uzun ve tek bir kablo üzerinden Ethernet, kontroller, USB ve 100 W'a kadar güç aktarımı sağlayan küresel bir standart olarak tanımlanıyor. En yeni HDBaseT'den faydalanan LG ProBeam, montaj konumundan bağımsız olarak performans ve yüksek kaliteden ödün vermeden kablo karmaşasını ortadan kaldırarak kaliteli bir deneyim sunuyor. Kablo azlığı, kullanıcılara görsel anlamda da avantaj sağlıyor.

LG ProBeam hem akıllı hem de kablosuz bağlantı seçeneği ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar akıllı iletişim sağlamak için, ekranı ve sesi kablosuz yansıtma (Miracast®) ve Bluetooth eşleştirme ile rahatça paylaşabiliyor. webOS ile internete bağlanabiliyor ve Wi-Fi ağını kullanabiliyorlar.