Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz

Ligue 1'de bitime 2 hafta kala 79 puanla lider olan Lille'de Burak Yılmaz'ın öncülüğünde zirve yürüyüşü devam etmiş oldu. Fransa'da da manşetler bir kez daha milli forvetle çıktı.

"HEDEFİ VURDU"

L'Equipe gazetesi, 10 gün içinde 5. kez 35 yaşındaki futbolcuyu kapakta tam sayfa manşet olarak verdi. L'Equipe'in dünkü sayısında Burak'ın 30 metreden attığı gol ve sevincinin fotoğrafı öne çıkarılarak, "Lille hedefi vurdu. Türk yıldız Burak Yılmaz'ın 2 golüyle Galtier'in takımı evine mutlu döndü" denildi.

"ZİRVE YOLUNDA RAKİPSİZ"

Le Parisien'de de birinci sayfadan Burak Yılmaz anonsu verilerek, "Lille zirve yolunda Burak'la rakipsiz" ifadelerini kullandı. L'Equipe ayrıca Burak'ın 30 metreden sol ayağıyla attığı gole tam sayfa vererek fotoğraflarla tüm açılarını gösterdi ve Kuzey derbisine atıfta bulunularak, 'Kuzey'in Kralı' yorumu eklendi.

RMC Sport ise, 'Burak Yılmaz bir fenomen' diye yazdı.

"PATRON SAHADA KONUŞUYOR"

Lille'in Lens deplasmanında 3-0 kazanması ve Burak Yılmaz'ın 2 gol atması maç öncesi demeçler' anımsattı. Lens'te Kakuta'nın, 'PSG'nin şampiyon olmasını isterim' demesi üzerine Burak'ın 2 golüyle beraber Lille'in resmi hesabından, "Patron önceden konuşmaz, sahada konuşur" ifadeleri kullanıldı.

Maç sonunda 'KRAL' yorumu ve Burak'ın gol sevinci paylaşıldı. Öte yandan Lille Belediyesi de kayıtsız kalmayarak, "Eğer böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz" diyerek sosyal medya paylaşımı yaptı.

SADECE RONALDO GEÇTİ

Bu sezon golleriyle Lille'e hayat veren Burak Yılmaz, adeta yıldız isimlerle yarışıyor. Ligue 1'de 15 gol 5 asistle 20 gole direkt etki eden Burak, sadece Mbappe ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin gerisinde kaldı.

Ligue 1'de 125 dakikada 1 gol atan tecrübeli yıldız, bu konuda bir tek Mbappe'yi geçemedi. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginde de 35 yaş ve üstü oyuncular arasında Ronaldo (27) dışında bir tek Burak (15) en fazla golü attı. Burak Yılmaz, Tony Cascarino ve Delio Onnis'in ardından da son 70 yılda Ligue 1'de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı 3. futbolcu oldu.