Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz - Son Dakika

Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz

09.05.2021 10:53
Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz, System.String[]

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Lille ile adım adım şampiyonluğa giden Burak, Kuzey derbisinde Lens deplasmanında 2 golle şov yaptı. Özellikle ikinci golünü 30 metreden sol ayakla atan tecrübeli forvet, sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti. Son bir aydır olduğu gibi Fransa'da manşetleri yine Burak süsledi. Le Parisien, "Lille zirve yolunda Burak'la rakipsiz" manşetini attı.

Ligue 1'de bitime 2 hafta kala 79 puanla lider olan Lille'de Burak Yılmaz'ın öncülüğünde zirve yürüyüşü devam etmiş oldu. Fransa'da da manşetler bir kez daha milli forvetle çıktı.

"HEDEFİ VURDU"

L'Equipe gazetesi, 10 gün içinde 5. kez 35 yaşındaki futbolcuyu kapakta tam sayfa manşet olarak verdi. L'Equipe'in dünkü sayısında Burak'ın 30 metreden attığı gol ve sevincinin fotoğrafı öne çıkarılarak, "Lille hedefi vurdu. Türk yıldız Burak Yılmaz'ın 2 golüyle Galtier'in takımı evine mutlu döndü" denildi.

"ZİRVE YOLUNDA RAKİPSİZ"

Le Parisien'de de birinci sayfadan Burak Yılmaz anonsu verilerek, "Lille zirve yolunda Burak'la rakipsiz" ifadelerini kullandı. L'Equipe ayrıca Burak'ın 30 metreden sol ayağıyla attığı gole tam sayfa vererek fotoğraflarla tüm açılarını gösterdi ve Kuzey derbisine atıfta bulunularak, 'Kuzey'in Kralı' yorumu eklendi.

RMC Sport ise, 'Burak Yılmaz bir fenomen' diye yazdı.

"PATRON SAHADA KONUŞUYOR"

Lille'in Lens deplasmanında 3-0 kazanması ve Burak Yılmaz'ın 2 gol atması maç öncesi demeçler' anımsattı. Lens'te Kakuta'nın, 'PSG'nin şampiyon olmasını isterim' demesi üzerine Burak'ın 2 golüyle beraber Lille'in resmi hesabından, "Patron önceden konuşmaz, sahada konuşur" ifadeleri kullanıldı.

Maç sonunda 'KRAL' yorumu ve Burak'ın gol sevinci paylaşıldı. Öte yandan Lille Belediyesi de kayıtsız kalmayarak, "Eğer böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz" diyerek sosyal medya paylaşımı yaptı.

SADECE RONALDO GEÇTİ

Bu sezon golleriyle Lille'e hayat veren Burak Yılmaz, adeta yıldız isimlerle yarışıyor. Ligue 1'de 15 gol 5 asistle 20 gole direkt etki eden Burak, sadece Mbappe ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin gerisinde kaldı.

Ligue 1'de 125 dakikada 1 gol atan tecrübeli yıldız, bu konuda bir tek Mbappe'yi geçemedi. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginde de 35 yaş ve üstü oyuncular arasında Ronaldo (27) dışında bir tek Burak (15) en fazla golü attı. Burak Yılmaz, Tony Cascarino ve Delio Onnis'in ardından da son 70 yılda Ligue 1'de bir sezonda 15 gole ulaşan en yaşlı 3. futbolcu oldu.

Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz

Burak Yılmaz, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail için İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti

Son Dakika Haberleri
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
17:20 Türkiye dahil 7 ülke İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı
16:41 Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi
2 ay önce 800 liraya satılan eriğin kilosu 20 liraya düştü 2 ay önce 800 liraya satılan eriğin kilosu 20 liraya düştü         
10:29
Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya bölmüştü! Her şeyi yasak aşkı ortaya çıkınca yapmış         
10:10
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü         
07:09
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti         
02:02
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 11:12:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement