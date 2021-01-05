Liverpool, Premier Lig'de 12 maç sonra kaybetti

Liverpool, ligin 4. haftasında Aston Villa 'ya, deplasmanda 7-2 yenilmişti.

Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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