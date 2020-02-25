Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı

10 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazandı.

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde West Ham United'ı ağırladı.

Liverpool, Wijnaldum'un 9, Salah'ın 68 ve Mane'nin 81. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

West Ham United'ın gollerini ise 12. dakikada Diop ve 54. dakikada Fornals kaydetti.

Peş peşe 18. galibiyetine imza atan Liverpool, Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

Puanını 79'a, ligdeki yenilmezlik serisini ise 44 karşılaşmaya çıkaran Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 22 puanlık farkı korudu.

Manchester City, West Ham United, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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