Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı - Son Dakika
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Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

30.05.2022 14:13

- Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü.

- Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

PARİS - Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir aktivist tarafından pasta kreması sürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne gelen bir ziyaretçi, Mona Lisa tablosuna saldırdı. Tablonun bulunduğu cam bölmeyi önce kırmaya çalışan ziyaretçi, daha sonra cama pasta kreması sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda bağırmaya devam eden aktivist, "Dünyayı düşünün, insanlar dünyayı mahvediyor" dedi. Louvre Müzesi tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı
Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı

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YORUMLAR
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Yaşlı kadın kılığına girip, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatan iklim aktivisti: Gezegeni yok etmeye çalışanlar var, onun için bunu yaptım! Yaşlı kadın kılığına girip, Mona Lisa tablosuna pasta fırlatan iklim aktivisti: Gezegeni yok etmeye çalışanlar var, onun için bunu yaptım!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı - Son Dakika


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