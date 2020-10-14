Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek - Son Dakika

Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek

14.10.2020 13:39
Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek, System.String[]

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere, 28 Ekim'de devam edilecek.

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik dolaylı müzakerelere, 28 Ekim'de devam edilecek.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'le deniz sahasındaki anlaşmazlığa dair Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlayan müzakerelerin ilk oturumunun tamamlandığı belirtildi.

İkinci oturumun Lübnan'ın güneyinde yer alan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında 28 Ekim'de yapılacağı ifade edildi.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda başlayan dolaylı müzakerelerin görüşmelerine, iki ülkeyi temsil eden heyetlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Schenker ve BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis katıldı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, dolaylı müzakerelerde Lübnanlı heyete başkanlık eden Pilot Tuğgeneral Bessam Yasin, bugünkü görüşmede BM ve ABD'ye üstlendikleri rollerden dolayı teşekkür etti.

"Nihai metin, Lübnanlı makamlar tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacak"

UNIFIL karargahında gerçekleştirdikleri bu oturumla, iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi sürecinde ilk adım olan dolaylı teknik müzakerelerin başladığını hatırlatan Yasin, "Ülkemizin yüce çıkarları doğrultusunda müzakere sürecinin makul bir süre içerisinde tamamlanmasını umuyoruz." dedi.

Uluslararası hukuk ve BM tarafından onaylanan, iki ülke arasında 1949 yılında varılan anlaşma doğrultusunda ülkelerinin deniz sınırını belirlemek üzere burada bulunduklarını aktaran Yasin, şunları kaydetti:

"Bunun mukabilinde diğer tarafların uluslararası hukuk uyarınca üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve tartışmaların gizliliğini korumasını bekliyoruz. Dolaylı teknik müzakerelerin toplantılarına dair tartışma ve hazırlıklar ile sınırı belirlemeye ilişkin nihai metin, Lübnanlı ilgili makamlar tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır."

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail heyetleri, deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerinin ilk oturumu için bu sabah iki ülke arasında konuşlu bulunan UNIFIL karargahına bir araya gelmişti.

İsrail, Lübnan, Unıfıl, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı         
14:35
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir         
10:57
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri 28 Ekim'de devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei