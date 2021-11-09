Lüleburgaz'da İdlib şehitleri için anıt yapılacak - Son Dakika

Bu kapsamda 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda protokol imzalandı.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan 34 kahraman askerimiz için Lüleburgaz'da İdlib Şehitleri Anıtı yapılacak. Lüleburgaz Kaymakamlığı, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde yapılacak anıt için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Kurugül, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli protokol imzaladı. Kısa süre içerisinde başlanacak çalışmalar sonucunda İdlib Şehitleri'nin aziz hatıraları yaşatılacak.

"Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum"

Protokolle ilgili açıklama yapan Başkan Gerenli şu ifadeleri kullandı; "Bundan 2 yıl önce hepimizin yüreğini yakan İdlib şehitlerimiz anısına65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız, Lüleburgaz Kaymakamlığımız ve belediyemiz iş birliğinde yapılacak İdlib Şehitleri Anıtı için protokol imzaladık. Vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."