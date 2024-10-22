\'Maceracı\' programının sunucusundan da FETÖ elebaşı için mesaj var

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Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası ir zamanlar FETÖ'nün TV organı olan Samanyolu TV'de Maceracı programını sunan Murat Yeni'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"21 EKİM BENİM İÇİN BAYRAM"

Murat Yeni yayınladığı videolu mesajda "Uyanır uyanmaz sevdiğim arkadaşlarım bana müjdeyi verdiler. Elhamdülillah... 21 Ekim benim için bayram... Dünya bir pislikten kurtuldu. Bugün bu terör örgütü yüzünden hayatı kararan insanlar için bayram... Vatanıma milletime hayırlı uğurlu olsun. Bu bayramı hiçbir zaman unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

"RESMEN DALGA GEÇİYORLAR"

Murat Yeni'nin paylaşımının altına "Ekmeğini yerken sesin çıkmıyordu", "Resmen dalga geçiyorlar", "Her devrin insanları", "Kendine yol yapıyor gariban", "Acınacak zavallı", "Yeni rota oluşturuluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

8 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda Murat Yeni'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma eylemi sabit görüldüğünden 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti.