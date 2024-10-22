'Maceracı' programının sunucusundan da FETÖ elebaşı için mesaj var - Son Dakika
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'Maceracı' programının sunucusundan da FETÖ elebaşı için mesaj var

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle videolu mesaj yayınladı. Murat Yeni mesajında, '' Elhamdülillah... 21 Ekim benim için bayram. Dünya bir pislikten kurtuldu'' ifadelerine yer verdi.

22.10.2024 10:21
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi sonrası ir zamanlar FETÖ'nün TV organı olan Samanyolu TV'de Maceracı programını sunan Murat Yeni'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"21 EKİM BENİM İÇİN BAYRAM"

Murat Yeni yayınladığı videolu mesajda "Uyanır uyanmaz sevdiğim arkadaşlarım bana müjdeyi verdiler. Elhamdülillah... 21 Ekim benim için bayram... Dünya bir pislikten kurtuldu. Bugün bu terör örgütü yüzünden hayatı kararan insanlar için bayram... Vatanıma milletime hayırlı uğurlu olsun. Bu bayramı hiçbir zaman unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

"RESMEN DALGA GEÇİYORLAR"

Murat Yeni'nin paylaşımının altına "Ekmeğini yerken sesin çıkmıyordu", "Resmen dalga geçiyorlar", "Her devrin insanları", "Kendine yol yapıyor gariban", "Acınacak zavallı", "Yeni rota oluşturuluyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

8 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda Murat Yeni'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma eylemi sabit görüldüğünden 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilmişti.

\'Maceracı\' programının sunucusundan da FETÖ elebaşı için mesaj var

Murat Yeni, Magazin, Gündem, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Gündem 'Maceracı' programının sunucusundan da FETÖ elebaşı için mesaj var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar:
    ekmeğini yerken Sesin Çıkmıyordu maceraya devam ediyordun ?? 59 30 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Arkadaşlar samimi olarak söylüyorum fetö'cülerin eskiden bağı olan fetö'cülerin böyle söylemlerine pek inanmayın aldırış etmeyin ibre hangi taraftaysa ona göre konuşur bunlar 67 6 Yanıtla
  • Mehmet Balta:
    Bu bayramı onbeş temmuz gibi resmi tatil yapılsın 32 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÖVEREK MAKAM SAHİBİ OLANLAR, SÖVEREK MAKAMLARA KAZIK ÇAKIYOR 36 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    ekmek bulamayınca kapı arıyor 34 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    siyasi ayağı nerede acaba gören varmı beraber yürüdüler bu yollarda darısı başına olsun 25 4 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    “Yeni rota oluşturuldu…” navigasyon gibi adam ?? 8 0 Yanıtla
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