Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyunla 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyunla 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çıkırıkçı, "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı baskılı oynadık ve golü bulduk. İkinci yarıya rakip daha iyi başladı ancak daha sonra kontrolü elimize geçirdik. Maçtan 3 puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelir." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise TFF 1. Lig'in en hazır takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini aktardı.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Karafırtınalar, "Bu ligin en hazır takımlarından biriyle oynadık. İlk yarıda rakibimiz topa daha fazla sahip oldu. Onlara karşılık veremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle dengeyi sağladık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Bu takım oynadığı futbolla ileride farklı bir kimliğe bürüneceğinin sinyallerini verdi. Bundan sonra böyle olmayacağının garantisini verebilirim." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Ümraniyespor, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:21 - Kaynak: AA

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