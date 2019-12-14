Mahallelinin yol çilesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mahallelinin yol çilesi - Son Dakika

Mahallelinin yol çilesi

7 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinin Kirazlık köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 1,5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor.

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GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinin Kirazlık köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını ana yola 1,5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, hastalanan kişileri sırtlarında taşımak zorunda kaldıklarını belirterek bir an önce yol yapılmasını istiyor.

Torul ilçesi Kirazlık köyündeki 15 haneli Cami Mahallesi sakinleri, mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde gidip geliyor. Vatandaşlar, eşyalarını sırtlarında taşıyarak evlerine ulaşabiliyor. Mahalle sakinleri 10 yıl önce yetkililere başvurdukları yolun bir an önce yapılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Kurtuluş Nişli, 1,5 kilometrelik patika yoldan inip çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu yolu günde 4-5 defa gidip, geliyoruz. Hasta olduğu zaman sırtımızda taşıyoruz. Patika yolun bir tarafı uçurum. Kışın yabani hayvanlar var. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyoruz. Annem hasta ve mahallemizde de iki tane kalp hastası var. Onların yola çıkması zor. Acil durum olduğunda mahalleli birleşip, hastayı sırtımıza alıp getiriyoruz. 10 yıldır yolumuzun yapılması için uğraşıyoruz" dedi.

'EŞYALARIMIZI SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'

Ekrem Nişli de yollarının yapılması için yaptıkları başvurulara bir cevap alamadıklarını belirterek "Kar yağdığı zaman küreklerle patika yolu açıyoruz. İlçeye gidip ihtiyaçlarımızı alıp evimize gitmek istediğimizde eşyaları sırtımızda taşımak zorundayız. Biz bu yolu her gün yürümek zorunda kalıyoruz. Kış aylarında bazen önümüze yabani hayvan çıkıyor. Korkulu anlar yaşıyoruz" dedi.

Emine Nişli ise "Bu yoldan bıktık artık. Benim yük taşıyacak halim yok, ancak yolumuz olmadığı için mecbur kalıyoruz. 50 kilo yükle patika yoldan gitmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı ve mahalle yolunun gelecek yıl yapılmasının planlandığı belirtildi.


Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:01 Kaynak: DHA
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