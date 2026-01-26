ABD'de korkunç kaza! 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü - Son Dakika
ABD'de korkunç kaza! 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü

26.01.2026 07:35
ABD'nin Maine eyaletinde 8 kişiyi taşıyan Bombardier Challenger 600 tipi özel jet düştü. Kazayla ilişki soruşturma başlatılırken, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maine eyaletinde, 8 kişiyi taşıyan özel jetin düştüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Bombardier Challenger 600 tipi jetin, Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışı sırasında düştüğü belirtildi. Uçakta 8 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"HAVALİMANINDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Havalimanından yapılan açıklamada da pistin geçici olarak kapatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan havalimanından uzak durmaları istendi. Yolcuların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

