Malazgirt Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Belediyesi ilçede yeni yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatıyla 18. madde kapsamında Malazgirt Belediye Fen İşleri Müdürü Burak Yaman'ın koordinasyonunda başlatılan yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şekerbulak, Danişmentgazi ve Sahtekingazi mahallelerinin ara yollarının 10 metre genişliğe ulaşması için çalışma yapılıyor.

Çalışmaları yerinden inceleyen Altın, yeni yolların tüm Malazgirtlilere hayırlı olmasını diledi.

Altın, "Bir şehrin gelişmesinde öncelikli olarak yeni yolların açılması gerekiyor. Bu çalışmalarımızın ardından inşallah iİhtiyaç duyulan farklı noktalarda da yeni yol çalışmaları yapacağız." dedi.