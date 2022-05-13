Malazgirt'te mangala turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt'te mangala turnuvası düzenlendi

13.05.2022 17:28
Malazgirt'te mangala turnuvası düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler arasında mangala turnuvası gerçekleştirildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler arasında mangala turnuvası gerçekleştirildi.

İlçede mangala oyununun yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta mangala turnuvası düzenlendi.

32 öğrencinin yarıştığı turnuvayı Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve öğretmenler izledi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Malazgirt, Milli, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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